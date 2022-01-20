"حماة وطن" يتقدم بتعديلات لتغليظ عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أعلن النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، عن إنتهاء الحزب وهيئته البرلمانية من مشروعي قوانين بشأن تغليظ عقوبات انتهاك حرمة الحياة الخاصة والتهديد بها، والابتزاز ومعالجة القصور التشريعي بشأن عقوبة متسببي الانتحار في ظل انتشار ظاهرة الانتحار والقتل بسبب انتهاك حرمة الحياة الخاصة وابتزاز الغير خاصة فيما يترتب عليه من إزهاق لأرواح، واعتزام الحزب تقديمه الأسبوع المقبل.

كما أعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن النائبة مارثا محروس عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن وممثل الحزب في تنسيقية شباب الأحزاب قد اجتمعت مع الفريق التشريعي للحزب وتناولت هذا الملف في الجلسات الأخيرة للمجلس وانتهى الاجتماع إلى تقديم تعديلين تشريعيين أحدهما في قانون الجرائم الإلكترونية تتقدم به النائبة مارثا محروس والآخر في قانون العقوبات يتقدم به رئيس الهيئة البرلمانية أحمد بهاء شلبي.

يذكر أن النيابة العامة، أهابت بالمشرع المصري إلى إعادة النظر في تغليظ عقوبات جرائم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والتهديد إذا ما أفضى بالمجني عليه إلى التخلص من حياته، كمثل حالة المجني بسنت ضحية الابتزاز الالكتروني، وكذا النظر في تجريم بيع وتداول حبوب حفظ الغلال لغير المختصين باستخدامها، وتشديد العقاب على بيعها للأطفال بعدما لاحظت في تحقيقات تلك الواقعة وغيرها سهولة بيعها وتداولها بين الكافَّة دون قيود.