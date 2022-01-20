الأمم المتحدة : 2021 من السنوات الأكثر حرًّا على الإطلاق

اسماعيل عبد الحي - أكدت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، أن السنوات السبع الماضية كانت الأكثر حرا على الإطلاق، مضيفة أن درجات الحرارة في عام 2021 بقيت مرتفعة رغم تأثير التبريد الناجم عن ظاهرة "لا نينيا" المناخية.

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة في بيان "أحرّ سبع سنوات كانت كلها بدءا من عام 2015".

ورغم حقيقة أن حدثين مناخيين متتاليين من أحداث "لا نينيا" إستحوذا على الاهتمام العالمي لجزء كبير من العام، فإن 2021 مازال مندرجا في قائمة الأعوام السبعة الأكثر حرا على الإطلاق.

ويشير مصطلح "لا نينيا" إلى التبريد واسع النطاق لدرجات الحرارة السطحية في وسط المحيط الهادئ الإستوائي وشرقه، مع تأثيرات كبيرة على حالة الطقس في كل أنحاء العالم.

وعادة ما تحدث هذه الظاهرة التي غالبا ما تكون تأثيراتها معاكسة لتأثيرات ظاهرة "إل نينيو"، كل سنتين إلى سبع سنوات، لكنها حدثت مرتين منذ عام 2020.

المصدر : أ.ف.ب