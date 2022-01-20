روسيا والصين وإيران ستجري تدريبات عسكرية مشتركة في خليج عمان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ 37 دقيقة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تجري مع نظيرتها الصينية والإيرانية تدريبات عسكرية بحرية مشتركة في مياه خليج عمان من 18 حتى 22 يناير.

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم الخميس: “تجري من 18 إلى 22 يناير العام الحالي في خليج عمان والمجال الجوي فوقه التدريبات العسكرية البحرية المشتركة بين روسيا والصين وإيران CHIRU-2Q22”.

وأوضحت الوزارة أن الجانب الروسي تمثله في هذه التدريبات مجموعة من سفن أسطول المحيط الهادئ تشمل الطراد الصاروخي “فارياغ” والسفينة الكبيرة المضادة للغواصات “أدميرال تريبوتس” والناقلة البحرية الكبيرة “بوريس بوتوما”.

وأشار البيان إلى أن التدريبات العسكرية تتضمن رمايات نارية من منظومات المدفعية لإصابة أهداف بحرية، وتنفيذ مناورات تكتيكية مشتركة وعمليات للبحث والإنفاذ في البحر، إضافة إلى التدريب على عمليات فحص وتحرير سفن محتجزة على يد القراصنة.

وعلى إثر ذلك ستواصل مجموعة السفن الروسية المذكورة العبور إلى مياه البحر الأبيض المتوسط حيث ستشارك إلى جانب قوات للأسطول الشمالي وأسطول البلطيق في مناورات مشتركة للقوات البجرية الروسية.