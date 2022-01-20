إصابة ابنة جونسون ذات الـ6 أسابيع بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ ساعتين

قال مصدر لصحيفة “ديلي ميل” إن ابنة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون البالغة من العمر ستة أسابيع أصيبت بفيروس كوفيد -19.

وبحسب المعلومات فإن رومي إيريس شارلوت جونسون ابنة رئيس الوزراء وزوجته كاري جونسون، “في تحسن” بعد إصابتها بالفيروس في عمر خمسة أسابيع.

ويوم الخميس الماضي، أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية أن أحد أفراد أسرة جونسون قد أثبتت إصابته بفيروس كورونا، مؤكدة أن رئيس الوزراء سيتبع الإرشادات، بما في ذلك الاختبار اليومي والحد من الاتصال بالآخرين”.

وقد ألغى جونسون زيارة إلى لانكشاير ولم يظهر علنا لبضعة أيام بعد الإعلان. وقد أجرى مقابلة يوم الثلاثاء حول الحفلات التي عقدها موظفو داونينج ستريت خلال قيود كوفيد في مايو 2020.

وولدت رومي جونسون في 9 ديسمبر 2021 وتعيش مع شقيقها الأكبر ويلفريد ووالديها في شقة فوق رقم11 في داونينغ ستريت. وبحسب إرشادات هيئة الصحة الوطنية البريطانية NHS فإن الأطفال حديثي الولادة أقل عرضة لخطر الإصابة بالفيروس بشكل خطير.