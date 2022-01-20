الصحة الألمانية تتوقع وصول ذروة إصابات كورونا في هذا التاريخ

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

قال وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ، إنه من المتوفع أن يستمر عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد في الارتفاع لعدة أسابيع قبل أن يبلغ ذروته الشهر المقبل.

وأضاف لاوترباخ في مقابلة مع محطة التليفزيون الألماني الثاني “زد دي إف” مساء الأربعاء أن “الموجة الحالية ستصل ذروتها في منتصف فبراير تقريبا”.

وحذر من أنه “رغم انخفاض معدلات إيداع المستشفيات في الوقت الراهن، لكن العيادات قد تشهد ضغوطا شديدة في الأسابيع المقبلة”، مشيرا إلى أن نسبة الأفراد فوق سن الخمسين الذين لم يتلقوا اللقاح أعلى بشكل واضح في ألمانيا منها في الدول الأوروبية الأخرى مثل إيطاليا وبريطانيا ودول أخرى”.

وسجل مركز مكافحة الأمراض في ألمانيا 133536 حالة مؤكدة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية و 234 حالة وفاة.

ووفقا للدراسات، تقل احتمالية تسبب المتحور “أوميكرون” في حدوث أعراض خطيرة مقارنة بالمتحور “دلتا” السابق، لكن “أوميكرون” ينتشر بسهولة أكبر من سلالات الفيروس الأخرى.