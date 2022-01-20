الكرملين يندد بتصريحات بايدن ويصفها بـ”المزعزعة”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

ندد الكرملين اليوم الخميس، بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول أوكرانيا والتي توعد فيها موسكو برد ”قاس“ في حال هاجمت أوكرانيا عسكريّا، معتبرًا أنها ”مزعزعة للوضع“.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين ”التصريحات تتكرر على الدوام ولا تسهم في تهدئة التوتر الحالي بل إنها قد تسهم في زعزعة الوضع“.

وتابع بيسكوف أن هذه التصريحات ”يمكن أن تثير آمالا خاطئة كليّا لدى بعض المتهورين الأوكرانيين (..) الذين قد يحاولون حل المشكلة في جنوب شرق أوكرانيا عبر القوة“. وتتواجه كييف في هذه المنطقة منذ العام 2014 مع انفصاليين مؤيدين للروس.

وحذر الرئيس الأمريكي من أن روسيا قد تدفع ثمنا باهظا في حال غزت أوكرانيا، بما في ذلك تكبدها خسائر بشرية كبيرة إلى جانب الإضرار باقتصادها.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي بمناسبة مرور عام على توليه الرئاسة ”سيكون الأمر كارثيّا على روسيا“، مضيفًا أن الروس ربما ينتصرون في النهاية، لكن خسائرهم ستكون ”باهظة“.

وأضاف ”ما يقلقني هو أن هذا يمكن أن يخرج عن السيطرة، وبسهولة شديدة، بسبب حدود أوكرانيا وما يمكن لروسيا أن تفعله أو لا تفعله“.

وأشار رغم ذلك، إلى أن عقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ”لا يزال أمرًا محتملًا“.

وتابع ”آمل أن يفهم بوتين أنه ليس في موقف جيد ليسيطر على العالم“.

ونشرت روسيا في الأشهر الأخيرة آلاف الجنود عند الحدود مع أوكرانيا؛ ما أثار مخاوف من إمكان غزوها لجارتها. وفي حين تنفي روسيا أن تكون لديها نية بغزو أوكرانيا.

وتشدد موسكو على ضرورة حصولها على ضمانات أمنية خطية تشمل وعدا بعدم انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي.

وبعد جولة من المحادثات الدبلوماسية في أوروبا الأسبوع الماضي، ستحاول موسكو وواشنطن غدا الجمعة مجددا العمل على تجنب وقوع نزاع جديد في أوكرانيا خلال لقاء بين وزيري خارجية البلدين سيرغي لافروف وأنتوني بلينكن في جنيف.