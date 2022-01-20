شكرا لقرائتكم خبر عن المفوضية الأوروبية: "عقوبات هائلة" تنتظر روسيا إذا تدهور الوضع في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين في كلمة عبر الفضاء الإلكتروني أمام المنتدى الاقتصادي العالمي بأنه في حين أن الاتحاد الأوروبي يسعى جاهدا للإبقاء على حوار مع روسيا "ففي حال تدهور الوضع وفي حال وقعت المزيد من الهجمات على وحدة الأراضي الأوكرانية فسوف نرد بعقوبات اقتصادية ومالية هائلة".

وأضافت فون دير لاين أن الشراكة التجارية بين روسيا والاتحاد الأوروبي "مهمة لنا ولكنها أهم بكثير لروسيا"، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس. وقالت "لا نقبل المحاولات الروسية لتقسيم أوروبا إلى مناطق نفوذ".