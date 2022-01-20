حقيقة وفاة الفنان دريد لحام

ردت رئيسة فرع دمشق لنقابة الفنانين، الفنانة تماضر غانم، على هذه الأخبار، قائلة إن "الفنان القدير دريد لحام بخير وبصحة جيدةـ وأضافت أن "أي خبر لم يصدر من نقابة الفنانين فهو إشاعة".من جانبه، رد المخرج باسم السلكا بطريقة غير مباشرة من موقع تصوير مسلسل "على قيد الحب" من تأليف فادي قوشقجي وإخراج باسم السلكا، حيث نشر صورا تجمعه بالنجم دريد لحام ونادين خوري ومهيار خضور خلال تصوير أحد المشاهد.

وكان الفنان دريد لحام قد تعرض لعدد من شائعات الوفاة والمرض خلال السنوات الأخيرة، حيث خرج ونفى عدداً منها بينما نفت نقابة الفنانين الكثير منها.

