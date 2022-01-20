مشروعات واستثمارات.. تفاصيل مباحثات السيسي مع الرئيس الكوري الجنوبي

الشارقة - اميمة ياسر - استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، الرئيس موون جاي إن، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية حيث تم إجراء مراسم الاستقبال الرسمي، وعزف السلامين الوطنيين، واستعراض حرس الشرف.

وأكد الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي، اليوم، بقصر الاتحادية، الاتفاق على تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

وقال الرئيس: "لقد توافقت رؤانا خلال المباحثات على آليات التعاون المشترك بين البلدين وكذلك مواصلة آلية التشاور السياسي بين مصر وكوريا الجنوبية".

وأضاف السيسي: "أعربت عن تطلعي لجذب الشركات والاستثمارات الكورية لمصر، مع التزامنا بتوفير مناخ ملائم لتشجيع الاستثمارات الكورية في مشروعات البنية الأساسية والطاقة والتعدين والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يأتي اتصالاً بعملية الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها مصر وما تم إنجازه في هذا الإطار".​