سعر الذهب اليوم الخميس بمصر يواصل صعوده بمنتصف التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر الذهب اليوم الخميس في مصر ارتفاعه بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام جنيهين، مقارنة بمستواه في الصباح، تأثرا بارتفاع الأسعار عالميا خلال جلسة أمس، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وكان سعر الذهب قفز 5 جنيهات للجرام خلال تعاملات صباح اليوم، لتصبح قيمة الارتفاع 7 جنيهات على مدار اليوم حتى الآن.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ منتصف ديسمبر الماضي، بحسب نجيب.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من مرور العديد من المناسبات مثل أعياد الكريسماس وعيد الميلاد.

وكانت مبيعات الذهب تراجعت خلال الربع الأخير من العام الماضي، خاصة مع بداية العام الدراسي، وفقا لقول إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

سعر الذهب اليوم

صعدت أسعار الذهب عيار 14 إلى 536 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 689 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 804 جنيهات للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 919 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 6432 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

انخفض سعر الذهب عالميًا في منتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، إلى نحو 1837 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 0.17%، في الساعة 12:36 ظهرا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويأتي ذلك بعد ارتفاعه خلال جلسة أمس الأربعاء بنحو 1.6%، عندما قفز سعر الأوقية بحوالي 29 دولارا ليتجاوز مستوى 1840 دولارا.

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