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التعليم: إنشاء 6 مدارس تكنولوجيا تطبيقية في عدد من المحافظات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

تشهد قيادات بوزارة التربية والتعليم، بعد قليل، توقيع عدد من الاتفاقيات الخاصة لإنشاء 6 مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بالتعاون مع مشروع قوى مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وشركات القطاع الخاص.

وتتضمن مذكرات التفاهم، التعاون مع 6 شركات من القطاع الخاص لإنشاء 6 مدارس بعدد من المحافظات، على أن تكون هذه المدارس في محافظات: الشرقية، أسيوط، الإسكندرية، المنيا، الجيزة في مدينة السادس من أكتوبر.

وجاءت تفاصيل هذه المدارس على النحو التالي:

- مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الشرقية (سبتمبر 2022).

- مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة أسيوط (سبتمبر 2022).

- مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الإسكندرية (سبتمبر 2022).

- مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنيا (سبتمبر 2022).

- مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات بمحافظة الجيزة (سبتمبر 2022).

- مدرسة إفرو إيجيبت الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الشرقية (سبتمبر 2023).

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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