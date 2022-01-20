البرلمان الليبي يكشف 4 مساراتٍ لخريطة الطريق الجديدة

اسماعيل عبد الحي - كشف مجلس النواب الليبي عن المسارات الأربعة لخريطة الطريق الجديدة، وذلك خلال جلسته أمس الثلاثاء، التي إستكملت أعمال جلسة الإثنين.

وقال رئيس لجنة خريطة الطريق بالمجلس، النائب نصر الدين مهنا في كلمته خلال الجلسة، إن اللجنة متفائلة بتحقيق إختراق في المسارات الأربعة التي تعمل عليها حاليا، وهي "الدستور والسلطة التنفيذية والمصالحة الوطنية والأمن"، وذلك بهدف إنجاز الإنتخابات.

ولفت مهنا إلى أن اللجنة إلتقت مع هيئة صياغة الدستور في طرابلس، ومع معارضي المسودّة الصادرة عن تلك الهيئة في بنغازي، ووصلت إلى قناعة بأنه لم يعد من الممكن النظر في هذه المسودّة، ولذلك ستقدم خلال الجلسة المقبلة مقترحات عدة بخصوص صياغة دستور جديد للبلاد.

وحول وضع السلطة التنفيذية، قال مهنا إن هذا هو "أسهل ملف" أمام لجنة خريطة الطريق، موضحا أن الخريطة السابقة التي توافق عليها ملتقى الحوار السياسي الليبي حددت صلاحيات حكومة الوحدة الوطنية الحالية وموعد إنتهاء مهمتها، مردفا أن مسألة تشكيل سلطة تنفيذية جديدة متروكة للمجلس ككل، ليقدم جميع النواب إقتراحاتهم في ذلك السياق.

وشدّد على أن الإنتخابات ليست غاية في حد ذاتها، ولكن القدرة على تنظيمها تدل على صحة الدولة، مؤكدا أن مجلس النواب نجح في توفير القاعدة التشريعية للإستحقاق، إلا أن المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات لم تتمكن من إنجازها بسبب حالة "القوة القاهرة"، متابعا "وجميعنا نعلم لماذا أعلنت تلك الحالة".

سكاي نيوز