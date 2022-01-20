أطفال ومسنّون بوجه العاصفة الثلجيّة بمخيمات الشمال السوري.. صور قاسية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 يناير 2022 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

تجتاح الشمال السوري منذ ليل الثلاثاء – الأربعاء، عاصفةٌ ثلجيّة مترافقة مع أمطار وثلوج غزيرة، متسبّبةً بانهيار مئات الخيام في مخيمات النازحين، وفق ما ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط”.

وفي هذا السياق، أوضح ناطق من فرق الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية لـ”وكالة الأنباء الألمانية”، أنّ الأوضاع في مخيمات النازحين عصيبة جداً، جرّاء موجة صقيع وبرد تعرّض لها مئات الأطفال والنساء وكبار السن، وسط إمكانيات بسيطة.

أمّا أكثر المناطق تضرراً، فتقع في مناطق ريف إدلب الشمالي الشرقي وعفرين وعزاز بريف حلب الشمالي، حيث انهارت عشرات الخيام جراء الثلوج ومياه الأمطار وتحول بعضها إلى مستنقعات.

وكشف الناطق أن فرق الدفاع المدني “لا تزال ومنذ مساء أمس تعمل على فتح مجاري المياه داخل المخيمات، وفتح الطرق باتجاه المخيمات التي تقطعت جراء الثلوج”.

وأعلنت منظمة «منسقو استجابة سوريا» في بيان لها اليوم أن عدد المخيمات المتضررة بشكل أولي نتيجة هطول الأمطار خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 47 مخيماً منتشرة في مناطق شمال غربي سوريا، لافتة إلى تضرر 250 خيمة، أغلبها في مناطق ريف حلب الشمالي.

يُشار إلى أنّ أكثر من 1.5 مليون نازح يعيش في أكثر من 1200 مخيم بمناطق ريفي حلب وإدلب شمال سوريا وسط ظروف إنسانية صعبة، وتتعرض تلك المخيمات في كل عام إلى غرق بسبب الأمطار والثلوج.

وكانت منظمة الاستجابة السريعة العاملة في مناطق شمال سوريا، حذرت قبل أيام من مخفض جوي جديد يؤثر على الشمال السوري، ويهدد المخيمات. وحذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية التابعة للحكومة السورية اليوم من حدوث صقيع وتشكل للجليد في جميع المناطق.

عاصفة ثلجية

عاصفة ثلجية