شكرا لقرائتكم خبر عن العراق .. القبض على قيادي في تنظيم داعش الإرهابي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت القوات الأمنية العراقية على قيادي في تنظيم داعش الإرهابي شارك في عمليات إجرامية في عدد من المدن العراقية. وأفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية اليوم في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية أن المتابعة الأمنية والمعلومات الاستخباراتية أسفرت عن تمكن وكالة الاستخبارات من الإطاحة بأحد أهم عناصر عصابات داعش الإرهابية في العراق والمطلوب قضائياً وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب فيما يسمى بولاية شمال بغداد، مضيفةً أنه بعد التحقيق مع الإرهابي اعترف بمسؤوليته عن نقل الإرهابيين الانتحاريين وزرع العبوات الناسفة في بغداد واشتراكه في عدد من العمليات الإرهابية التي استخدمت فيها الأسلحة الكاتمة للصوت. وأشارت إلى أنه اتخذت بحقه الإجراءات القانونية تمهيدًا لإحالته للقضاء.