وزيرة الداخلية الألمانية تطالب غوغل وآبل بحظر تليغرام

برلين: طالبت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر آبل وغوغل بحظر تطبيق تليغرام من عروضهما، بسبب دعوات للعنف والتحريض.

وفي أعقاب مشاورات مع وزراء الداخلية في حكومات الولايات قالت الوزيرة الأربعاء، إنها تريد تذكير الشركتين بـ "مسؤوليتهما الاجتماعية".

من جانبه، قال وزير داخلية ولاية سكسونيا السفلى، بوريس بيستوريوس، إن موقع تليغرام أصبح "محفز حرائق" لمواطني الرايخ، وأنصار نظرية المؤامرة، والمتطرفين اليمينيين، مشيراً إلى أن الشركة أظهرت في تعاملها مع المحتويات الإباحية، والمحتويات الإرهابية الإسلاموية أنها "تستطيع إذا أرادت".

وجاء في الورقة المشتركة لوزراء الداخلية أن "شبكة التواصل الاجتماعي تليغرام تخدم، ومن على شاكلتها من الشركات، في ألمانيا منصة تواصل لأنصار التفكير الجانبي، ومنكري كورونا، واليمينيين المتطرفين".

وأضافت الورقة أن الوزراء عازمون، بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين، على تعزيز التشاور مع حكومات أجنبية حول المشكلة "وطرح توقعاتنا بشكل واضح على مستوى سياسي رفيع".