اوميكرون يدق ناقوس الخطر في العراق

وسجلت الكوادر الصحية مئات الاصابات هي الاخرى بين صفوفها كاشفة عن تسجيل مئة حالة اصابة بالفايروس بيوم واحد داخل احد مستشفيات العاصمة.

وتزامنا مع هذا الارتفاع شهدت محافظات عدة تعطيل الدوام الرسمي لمدارسها وكلياتها وتقليص الدوام الحكومي بعدد من الدوائر التابعة لها لنسبة خمسين بالمئة.

