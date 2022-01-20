انت الان تتابع خبر المحكمة الاتحادية تؤجل البت بدستورية جلسة البرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بعد الاستماع الى الطرفين المدعي والمدعى عليه .. المحكمة الاتحادية العليا تقرر تأجيل المرافعة بالطعن المقدم بدستورية الجلسة الاولى للبرلمان الى يوم الخامس والعشرين من الشهر الحالي وذلك لغرض التدقيق بعد اطلاعها على دفوعات المدعيين ووكلائهما بخصوص الخروقات والمخالفات القانونية التي رافقت سير الجلسة.

