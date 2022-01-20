ألمانيا.. زيادة غير مسبوقة في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم الخميس عن حدوث زيادة غير مسبوقة في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا.



وأوضح المعهد اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، تجاوز للمرة الأولى صباح اليوم على مستوى ألمانيا حاجز الـ 600، حيث بلغ حالياً 638.8، فيما كان يبلغ أمس 584.4، وكان يبلغ قبل أسبوع 427.7.

ويذكر أن هذا المعدل كان يبلغ قبل شهر واحد 280.3.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المعدل يزداد يوميا تقريبا منذ نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأضاف المعهد اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 133 ألفا و536 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلا عن 234 حالة وفاة.

يذكر أنه كان تم تسجيل 81 ألفا و417 حالة إصابة قبل أسبوع واحد، فضلا عن 316 حالة وفاة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020، 8ملايين و320 ألفا و386 حالة إصابة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها.

وأضاف المعهد اليوم أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ سبعة ملايين و139 ألفا و800 شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته، 116 ألفا و315 شخصا.