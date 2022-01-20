شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تسجّل عجزًا تجاريًا بقيمة 582.2 مليار ين خلال الشهر الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجّلت اليابان خلال الشهر الماضي عجزًا تجاريًا بقيمة 2ر582 مليار ين ( ما يعادل 08ر5 مليار دولار أمريكي). وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة اليوم، أن صادرات اليابان خلال شهر ديسمبر الماضي ارتفعت بنسبة 5ر17 في المئة سنويًا، في المقابل زادت واردات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر41 في المئة. وارتفعت واردات اليابان خلال العام الماضي ككل بنسبة 3ر24 في المئة، في حين زادت الصادرات بنسبة 5ر21% لتسجل اليابان عجزًا تجاريًا إجماليًا بقيمة 472ر1 تريليون ين