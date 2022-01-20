فيديو يحبس الأنفاس... إنقاذ امرأة غرقت سيارتها في نهر متجمّد

بينما كانت سيارة تقودها امرأة تسير فوق نهر متجمّد في كندا، تحطم الجليد وغاصت السيارة في مياه النهر الباردة.

ووقعت الحادثة في نهر ريدو في مقاطعة أوتاوا الكندية، بحسب ما أفادت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، الأربعاء.

وتمكنت المرأة من النجاة، ووثقت إحدى الصور لحظات خروجها من السيارة ووقوفها على ظهرها، بينما كانت تغرق.

وتمكنت المرأة من الخروج عبر قوارب «الكاياك» التي تستخدم في السباقات والترفيه، واستخدم السكان حبلا لسحبها إلى برّ الأمان.