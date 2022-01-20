المرصد السوري،: مقتل 8 دواعش في قصف روسي على باديتي حمص ودير الزور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن المرصد السوري، الخميس، مقتل 8 عناصر من تنظيم داعش وإصابة 10 آخرين جراء قصف جوي روسي على باديتي حمص ودير الزور.



وقال المرصد إن الطائرات الحربية الروسية شنت مزيداً من الغارات على باديتي دير الزور والرقة، مستهدفة كهفا يرجح أن التنظيم يتوارى فيه.

ووثق المرصد السوري مقتل 8 عناصر من التنظيم جراء القصف الجوي الروسي خلال الساعات الماضية على باديتي حمص ودير الزور، كما أصيب نحو 10 آخرون بجراح متفاوتة.

وبذلك يرتفع إلى 19، تعداد قتلى عناصر تنظيم “داعش" قتلوا جراء القصف الجوي الروسي على مناطق متفرقة من البادية السورية منذ مطلع العام 2022، كما أصيب خلال الفترة ذاتها أكثر من 62 من عناصر التنظيم أيضا.

وأشار إلى أن الطائرات الحربية الروسية شنت نحو 450 غارة جوية على مناطق متفرقة من البادية السورية منذ مطلع يناير/كانون الثاني الجاري.