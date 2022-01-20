ستيفاني ويليامز تؤكد أن بدء انسحاب المرتزقة الأجانب من ليبيا خطوة جيدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز، إن انسحاب جزء من المرتزقة الأجانب من ليبيا خلال شهر يناير(كانون الثاني) الجاري، خطوة أولى جيدة في إجلاء القوات الأجنبية عن ليبيا.



وأوضحت ويليامز بحسب موقع "218" الليبي، اليوم الخميس، إن هذا الانسحاب هو بطبيعة الحال من عمل اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، التي اقترحت خطة لذلك، وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كان سحب بعض المرتزقة خطوة أولى جيدة.

ونوهت المستشارة الأممية بضرورة أن يتم تنسيق العملية "بعناية شديدة من قبل الدول التي عمل مواطنوها مرتزقة في ليبيا، وأن الوضع في ليبيا في الوقت الحالي هادئ ولكنه هش، داعية المجتمع الدولي مساعدتها على طريق المصالحة الداخلية، وعلى المجتمع الدولي مساعدة الليبيين وتشجيعهم على المصالحة والعدالة.