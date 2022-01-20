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التحالف العربي يبدأ عملية عسكرية لشل قدرات الحوثيين

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الشارقة - اميمة ياسر - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة لشل قدرات الحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية .

وأشار التحالف - في بيان أوردته قناة (الاخبارية) اليوم الخميس - الى تتبع القيادات الارهابية المسئولة عن استهداف المدنيين ، موضحا الى أنهم ليسوا بمنأى عن التعامل .

وقال التحالف إن العملية تأتي استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات ، مضيفا انه تم استهداف مواقع تخزين أسلحة بمعسكر القوات البحرية في الحديدة .

وذكر التحالف أن الاسلحة تم نقلها من ميناء الحديدة تحت غطاء تجاري ، موضحا أن ميناء الحديدة أصبح ثكنة عسكرية يهدد الأمن الاقليمي والدولي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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