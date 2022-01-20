التحالف العربي يبدأ عملية عسكرية لشل قدرات الحوثيين

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة لشل قدرات الحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية .

وأشار التحالف - في بيان أوردته قناة (الاخبارية) السعودية اليوم الخميس - الى تتبع القيادات الارهابية المسئولة عن استهداف المدنيين ، موضحا الى أنهم ليسوا بمنأى عن التعامل .

وقال التحالف إن العملية تأتي استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات ، مضيفا انه تم استهداف مواقع تخزين أسلحة بمعسكر القوات البحرية في الحديدة .

وذكر التحالف أن الاسلحة تم نقلها من ميناء الحديدة تحت غطاء تجاري ، موضحا أن ميناء الحديدة أصبح ثكنة عسكرية يهدد الأمن الاقليمي والدولي.