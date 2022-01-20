واشنطن تدين هدم إسرائيل لمنزل عائلة فلسطينية بالقدس

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ 6 دقائق

أعربت المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة عن قلقها إزاء هدم السلطات الإسرائيلية لمنزل كانت تقطن به عائلة فلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.

كان ذلك خلال التعليقات التي أدلت بها السفيرة الأميركية، ليندا توماس-غرينفيلد، بجلسة لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية الإسرائيلية.

وتعد تصريحات توماس-غرينفيلد بمثابة التعليقات الأولى من إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بشأن إبعاد عائلة محمود صالحية من المنزل الذي تقيم فيه بحي الشيخ جراح المتوتر.

كما نددت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا بعملية الهدم هذه وبالخطط الإسرائيلية لبناء “مئات الوحدات السكنية الجديدة” بالقدس الشرقية.

وقال الناطقون باسم وزارات الخارجية في الدول الأربع في بيان مشترك، “نطلب من الحكومة الإسرائيلية فورا وضع حد لإجراءات الطرد وهدم المنشآت الفلسطينية في القدس الشرقية والمنطقة (الضفة الغربية) التي تساهم في تأجيج التوتر على الأرض”.

والأربعاء، طردت الشرطة الإسرائيلية أسرة محمود صالحية من المنزل الذي تقيم فيه بحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، وهدمت المنزل منهية مواجهة لفتت انتباه المجتمع الدولي.

وقالت توماس-غرينفيلد: “من أجل إحراز تقدم (نحو السلام)، يجب على كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية الامتناع عن الخطوات الأحادية الجانب التي تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الجهود المبذولة لدفع حل الدولتين المتفاوض عليه”، على ما نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وتابعت السفيرة الأميركية: “هذا يشمل ذلك ضم الأراضي، والنشاط الاستيطاني، والهدم، والإخلاء – مثل ما رأيناه في الشيخ جراح – التحريض على العنف”.

وأعربت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا عن “قلقها العميق من قرار الاستمرار في مشاريع بناء مئات الوحدات السكنية الجديدة في القدس الشرقية”.

ورأت أن هذه “الوحدات السكنية الجديدة ستضر بالتواصل الجغرافي بين الضفة الغربية والقدس الشرقية وتشكل عائقا إضافيا أمام حل الدولتين”.

وأكدت الدول الأربع “يهدد هذا القرار مباشرة، استدامة دولة فلسطينية مستقبلية. تشكل المستوطنات الإسرائيلية انتهاكا فاضحا للقانون الدولي وتشكل عائقا امام إقامة سلام عادل وشامل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.