سيناتور جمهوري يتعهد بإلغاء أي اتفاق نووي مع إيران

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ 6 دقائق

آخر تحديث: 20 - يناير - 2022 9:55 صباحًا

قال السيناتور الجمهوري البارز تيد كروز عضو لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي، إنه سيعمل على إلغاء أي اتفاق نووي مع إيران في أول يوم يتولى فيه الجمهوريون السلطة، واصفا المفاوضات والصفقة المحتملة بالكارثية.

وقال في تغريدة: “لا يستطيع بايدن تقديم ضمانات للنظام الإيراني”. وتابع “إنهم يعملون بشكل محموم على صفقة جديدة كارثية من شأنها أن تترك برنامج إيران النووي سليمًا بينما تضخ المليارات في النظام”.

وتوعد قائلا “لم تكن الصفقة معاهدة يصدق عليها مجلس الشيوخ، فسيتم تمزيقها في اليوم الأول من إدارة الحزب الجمهوري للسلطة”.

وكانت مصادر أميركية وأوروبية قد كشفت أن مفاوضات إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 اصطدمت بعقبة كبيرة، وهي مطالبة طهران بأن تقدم الولايات المتحدة ضمانات بأنها لن تنسحب مرة أخرى من الاتفاقية وتعيد فرض العقوبات، وفق ما نقلته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية.

وقال دبلوماسيون أميركيون وأوروبيون إن هذا الطلب جاء كرد فعل على انسحاب الرئيس السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي لعام 2015، ويبدو أنه هدف سياسي بالغ الأهمية لحكومة الرئيس الإيراني الجديد المتشدد وعلي خامنئي نفسه.