التحالف يستهدف معسكرات ومخازن للحوثي في صنعاء

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ 39 دقيقة

نفذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، عمليات ضد معسكرات ومخازن ميليشيات الحوثي في أنحاء مختلفة من صنعاء.

كما نشر التحالف، الخميس، صوراً من القصف الذي طال معسكرات ومخازن الميليشيات الحوثية في العاصمة.

شل قدرات الميليشيا

وأتت هذه التطورات بعدما أعلن التحالف فجر الخميس، أنه بدأ تنفيذ عملية عسكرية واسعة لشل قدرات ميليشيا الحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية.

وقال في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس)، إن قواته تتابع القيادات الإرهابية المسؤولة عن استهداف المدنيين وليسوا بمنأى عن التعامل.

وأضاف أن هذه العملية تأتي استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات.

تحذير من الاستمرار بالاعتداءات

يذكر أنه خلال الفترات الماضية، نفذ التحالف عددا من الضربات الجوية ضد الحوثيين ومواقعهم العسكرية في العاصمة وغيرها من المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرتهم.

كما بث مقاطع مصورة تظهر تحويل الميليشيات إلى مطار صنعاء لقاعدة عسكرية بما يهدد الملاحة فيه.

إلى ذلك، حذر في بيان الأسبوع الماضي، الميليشيات من الاستمرار في اعتداءاتها على المدنيين، داعيا إلى وقف نشاطها العدائي فورا وإخلاء المعسكرات في صنعاء، مؤكداً مراقبة تحركاتها.

إلى هذا، قال التحالف إنه في حال عدم انصياع الحوثيين سيتم قصف وضرب تلك المواقع، وفقا لمعايير القانون الدولي.