كوريا الشمالية تلوح باستئناف تجاربها النووية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

ألمحت كوريا الشمالية إلى إمكان استئناف تجاربها الصاروخية الباليستية البعيدة المدى والنووية، وفق وسائل إعلام رسمية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن اجتماع المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال “أعطى توجيهات لقطاع معني.. للنظر بشكل فوري في مسألة إعادة تشغيل جميع الأنشطة التي تم تعليقها بشكل مؤقت”، فيما يرجح أنه إشارة الى برنامج الصواريخ الباليستية البعيدة المدى والأسلحة النووية.

وأضافت الوكالة، أن “السياسة العدائية للولايات المتحدة وتهديداتها العسكرية وصلتا إلى خط الخطر الذي لا يمكن التغاضي عنه بعد الآن”.

وكانت كوريا الشمالية، قد أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، أنها اختبرت إطلاق صاروخين تكتيكيين موجهين، تم إطلاقهما يوم الاثنين، من المنطقة الغربية من البلاد، وأصابا بدقة هدفا في جزيرة بالبحر الشرقي.