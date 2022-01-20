قائمة محدثة لأكثر دول العالم تضررا بوباء كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 20 - يناير - 2022 8:31 صباحًا

ارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 337 مليون إصابة، وإجمالي عدد الوفيات إلى نحو 5.6 مليون وفاة، بحسب ما أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 337.150.590، وإجمالي الوفيات 5.563.818.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ857.674 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 68.508.181.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ622.121 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 23.433.277.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 487.202 وإجمالي إصابات 37.901.241

وفي المرتبة الرابعة روسيا من حيث عدد الوفيات بـ316.852 وإجمالي إصابات 10.716.397.

وفي المرتبة الخامسة المكسيك بإجمالي وفيات 301.789 وإجمالي إصابات 4.434.758.

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 203.645 وإجمالي إصابات 2.668.224.

وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 153.378 وإجمالي إصابات 15.610.069.

وفي المرتبة الثامنة إندونيسيا بإجمالي وفيات 144.192 وإجمالي إصابات 4.275.528

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 142.205 وإجمالي إصابات 9.219.391.

تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 132.132 وإجمالي إصابات 6.231.909.