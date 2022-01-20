شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا العالم: جرعات اللقاحات المعطاه تقترب إلى 10 مليار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 8ر337 مليون إصابة حتى صباح اليوم الخميس، بينما وصل عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها لـ 72ر9 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 337 مليونا و 830 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى نحو خمسة ملايين و 564 ألف وفاة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز تسعة مليارات و 722 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.