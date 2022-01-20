خلال 24 ساعة.. الهند تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الهندية عن ارتفاع قياسي في عدد المصابين بفيروس كورونا، حيث تم رصد أكثر من 317 ألف حالة إصابة في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.



وجاء في بيان الوزارة: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل 491 حالة وفاة في الهند نتيجة فيروس كورونا، وبلغ بذلك مجموع عدد حالات الوفاة في البلاد منذ تفشي الجائحة 487.6 ألف شخص. كما تم تسجيل رقم قياسي لحالات الإصابة اليومية، أكثر من 317.5 ألف إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى أكثر من 37 مليون إصابة، فيما تجاوز عدد المتعافين 35.8 مليون، مع تعافي 223.9 ألف شخص خلال الـ24 ساعة الماضية".

ووفقا لسلطات الصحة الهندية، تشهد البلاد زيادة هائلة في عدد حالات الإصابة بالفيروس، والتي على الأرجح بسبب تفشي سلالة أوميكرون، وبحسب آخر البيانات الصادرة عن وزارة الصحة، أبلغت عن 9.2 ألف حامل لهذه السلالة في الهند.

كما لاحظ الأطباء أيضا أن سلالة دلتا، التي كانت مسؤولة عن أكثر من 60٪ من الحالات قبل بدء الموجة الثالثة من فيروس كورونا، لا تزال نشطة في البلاد.