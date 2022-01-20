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بالأرقام.. البرازيل تسجل زيادة قياسية جديدة في إصابات فيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس الأربعاء تسجيل 204854 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال أربع وعشرين ساعة وهو ما يحطم الرقم القياسي السباق للبلاد لليوم الثاني على التوالي.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 338 وفاة ناجمة عن كوفيد-19.

وبذلك تكون البرازيل قد سجلت 23 مليوناً و416748 إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة في حين يرتفع العدد الرسمي الإجمالي للوفيات إلى 621855

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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