الرئيس الامريكي: لن نعيد فرض إجراءات الإغلاق بسبب "أوميكرون"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة لا تنوي إعادة فرض إجراءات الإغلاق بسبب تفشي متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا.



وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي له، يوم الأربعاء: "في ما يخص كوفيد-19 نحن الآن في وضع أفضل مما كان في وقت سابق، وأفضل بكثير مما كان عليه الحال قبل عام".

وتابع قائلا: "لا نعتزم العودة إلى إجراءات الإغلاق. ولا نعتزم إعادة إغلاق المدارس. والمدارس يجب أن تبقى مفتوحة".

وأعاد بايدن إلى الأذهان أن السلطات الأمريكية خصصت 130 مليار دولار لتمويل إجراءات محاربة "أويكرون" في المدارس، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات ستسمح بإبقاء المدارس مفتوحة.

وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول عالميا من حيث انتشار فيروس كورونا وعدد الوفيات، حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات أكثر من 68.2 مليون إصابة، وحصيلة الوفيات أكثر من 856 ألف حالة منذ بدء الوباء، حسب جامعة جونز هوبكينز.