الرئيس الأمريكي مدافعاً عن الانسحاب من أفغانستان.. ماذا قال؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان بعد خمسة أشهر تقريباً من إتمام عملية الانسحاب.



وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء: "ارفعوا أيديكم إذا كنتم تعتقدون أن أي شخص سيكون قادراً على توحيد أفغانستان تحت حكومة واحدة .. لقد كانت مقبرة الإمبراطوريات .. إنها ليست قابلة للوحدة"، وفقاً لشبكة (سي إن إن).

واعتبر بايدن أنه "لا يمكن التوصل إلى حل سلمي"، مستشهداً بالإنفاق الأسبوعي الذي كان يقرب من مليار دولار للحفاظ على القوات الأمريكية في البلاد.

وقال: "السؤال هو هل أستمر في إنفاق هذا القدر من الأموال أسبوعياً في دولة أفغانستان مع العلم أن فكرة أن تكون قادراً على النجاح ، بخلاف إرسال المزيد من أكياس الجثث إلى الوطن ، غير عادية إلى حد كبير".

وقال: "لا سبيل للخروج من أفغانستان بعد 20 عاماً بسهولة. غير ممكن، بغض النظر عن متى فعلت ذلك. ولا أعتذر عما فعلته".

ومع ذلك، أعرب بايدن عن تعاطفه مع من فقدوا أرواحهم وسط عملية الانسحاب.