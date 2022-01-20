قيس سعيد يُلغي امتيازات مالية لقضاة بارزين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الرئاسة التونسية، الأربعاء، مصادقة الرئيس قيس سعيّد على مرسوم يلغي بموجبه منحاً مالية وامتيازات مخصصة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.



ويمثل المرسوم ضمناً ضربة لجهاز القضاء الذي تعرض لانتقادات متكررة من الرئيس قيس سعيّد بسبب البطء في البت في قضايا مكافحة الفساد، والجرائم الانتخابية.

ويتولى المجلس الأعلى للقضاء، وهو مؤسسة دستورية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي، تنظيم القطاع والإشراف على نقل القضاة، وإبداء الرأي في مشاريع القوانين لإدارة القضاء.

وحذر المجلس الأعلى للقضاء في مناسبات سابقة من نية الرئيس حله.

ويردد الرئيس سعيّد أنه يريد تصحيح مسار الثورة في تونس، وإرساء توزيع عادل للثروات.