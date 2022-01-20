اخبار العالم

الرئيس الأمريكي يؤكد أن كامالا هاريس ستكون نائبته عندما يترشح لولاية ثانية

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الأمريكي يؤكد أن كامالا هاريس ستكون نائبته عندما يترشح لولاية ثانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء أن كامالا هاريس ستكون مجدداً نائبته في الانتخابات الرئاسية عام 2024.

 

وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي إن هاريس "ستكون رفيقتي في الترشح" لولاية رئاسية ثانية.

 

وتواجه هاريس، أول امرأة وأول ملونة تتولى منصب نائب الرئيس في الولايات المتحدة، تراجعاً في شعبيتها منذ توليها المنصب.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا