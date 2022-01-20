محكمة أمريكية ترفض طلب الرئيس الأمريكي السابق ترامب منع نشر وثائق "اقتحام الكابيتول"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

رفضت المحكمة العليا الأمريكية محاولة الرئيس السابق دونالد ترامب منع تسليم الكونجرس وثائق متعلقة بالاعتداء على مبنى الكابيتول.



وسعى ترامب إلى منع تسليم الوثائق التي يحتفظ بها الأرشيف الوطني إلى لجنة الكونجرس المكلفة التحقيق في هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون الأول الماضي.

واستند ترامب إلى امتياز تنفيذي يمنح الرئيس صلاحية منع الكشف عن وثائق سرية.

وأيدت المحكمة العليا بغالبية ثمانية أعضاء مقابل عضو واحد الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف فدرالية برفض طلب ترامب الحفاظ على سرية الوثائق والسجلات المعنية.

كانت لجنة الكونجرس التي تحقق بواقعة الاعتداء على الكابيتول، أصدرت مذكرات استدعاء، بحق 4 من مساعدي الرئيس الأمريكي السابق.

وشملت مذكرة الاستدعاء رودي جولياني، وهو شخصية محورية في محاولة دونالد ترامب إلغاء نتيجة انتخابات عام 2020.

وهذه الاستدعاءات هي الأحدث في سلسلة من الطلبات التي أرسلتها لجنة مجلس النواب إلى أشخاص ضمن الدائرة المقربة من ترامب للإدلاء بشهادتهم، بعد أن حولت اللجنة تركيزها إلى مسؤولين في قلب حملة ترامب للتمسك بالسلطة بوسائل غير ديموقراطية.

ويحقق الكونجرس في الهجوم العنيف قبل عام على مبنى الكابيتول من قبل أنصار الرئيس ترامب لمنع إعلان فوز جو بايدن.

وتبحث اللجنة المختارة للتحقيق في كيفية حصول الهجوم الذي أدى إلى إغلاق مبنى الكابيتول، وما إذا كان لترامب ودائرته المقربة أي دور في التشجيع عليه.

وسبق أن استدعت اللجنة العديد من الشخصيات القريبة من ترامب مثل مستشار الأمن القومي السابق ستيف بانون وكبير موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز.