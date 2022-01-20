من 2019 حتى 2022.. كم زاد العاملون في الحكومة خلال 4 سنوات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

رحب شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة الحد الأدنى للأجور من 2400 جنيه لـ 2700 جنيه التي تشمل العاملين بالقطاع الحكومي الذين يقارب عددهم 5 ملايين عامل من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بأحكامه.

وقال خليفة لمصراوي، إن هذه الزيادة سيتم تطبيقها في أول يوليو المقبل اعتبارًا من بداية السنة المالية الجديدة 2022-2023، ومن المقرر، أن يصدر وزير المالية قرارًا، بتحديد شرائح الزيادة وفقًا للدرجات والمستويات الوظيفية المختلفة بداية من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة ودرجة مدير عام على قمة الهرم الوظيفي".

وأشار خليفة، إلى أن توجيهات رئاسة الجمهورية تشمل أيضًا إقرار علاوة دورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وعلاوة خاصة بنسبة 13% للموظفين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.

وتابع: هذه الزيادة هي الثالثة على التوالي بعد أن قررت الدولة تحريك الحد الأدنى للأجور وذلك على النحو التالي:

- عام 2019 من 1200 جنيه لـ 2000 جنيه.

- عام 2021 من 2000 جنيه لـ 2400 جنيه.

- عام 2022 من 2400 جنيه لـ 2700 جنيه.

وطالب خليفة في تصريح لمصراوي، المجلس القومي للأجور للانعقاد والنظر فى توجهات الرئيس لتطبيق تلك الزيادة على القطاع الخاص لأن المادة 34 من قانون العمل 12 لسنة 2003م المعمول به حتى الآن، استوجبت على المجلس القومي للأجور ملتزم بتطبيق ما توصل إليه مع قرار بتحريك الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه تماشيا مع توجهات الرئيس وتطبيقات للمادة 53 من الدستور المصري بعدم التمييز بين المواطنين في الجهاز الإداري بالدولة وقطاع الأعمال والمواطنين بالقطاع الخاص.

اقرأ أيضا:

توجيه رئاسي عاجل بزيادة الحد الأدنى للأجور 300 جنيه

2700 حدا أدنى وعلاوتان للموظفين.. توجيهات جديدة من السيسي بشأن الرواتب

توجيه عاجل من الرئيس بإضافة 3 تخصصات إلى مكافأة أطباء الامتياز