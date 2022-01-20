اليوم.. نظر دعوى تطالب سارة التونسي بتعويض 10 ملايين جنيه لـ "العدل جروب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، الدعوى القضائية المقامة من هيثم عباس المحامي وكيلا عن شركة العدل جروب، ضد الفنانة سارة التونسي تطالبها بدفع مبلغ 10 ملايين جنيه لاخلالها بالتعاقد.

حملت الدعوى رقم ٢٨٢٥ لسنة ٢٠٢١ مدنى وطالبت الدعوى، الفنانة سارة التونسي بتعويض قدره 10 ملايين جنيه للإخلال التعاقدي وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل «حرب أهلية» لعدم حصولها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصري ونقابة المهن التمثيلية.

وصرح هيثم عباس المحامي بأنه أقام الدعوى بسبب ما لحق شركة العدل جروب من أضرار مادية وأدبية تتجاوز المطالبة المالية بأي قيمة مهما بلغت لكونها السابقة الأولى في تاريخ الشركة التي عملت في المجال