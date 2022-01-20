بالخطوات.. كيف تحجز تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب إلكترونيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلنت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بدء حجز تذاكر دخول الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب الكترونيا، والتي تأتي تحت شعار هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل، وتُقام في الفترة من 26 يناير حتى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف، واختارت الكاتب يحيى حقّي شخصية المعرض، والكاتب عبد التّواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

وقالت عبد الدايم: إن وزارة الثقافة استثمرت نجاح المنصة الرقمية التى تأسست للمعرض في الدورة الماضية لتقديم خدمات حجز تذاكر الدخول وتم تطويرها في الدورة 53 ليتاح من خلالها حجز التذاكر أيضا والدفع الإلكتروني إلى جانب خدمات توصيل الكتب المشتراه وذلك تماشيا مع إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

وأضافت: إن الحجز المسبق من خلال المنصة يساهم فى منع تزاحم الجمهور على بوابات الدخول حيث يتم الاكتفاء بإظهار QR كود عند البوابات لتأكيد الدخول، وأكدت على ضرورة اتباع الزوار لكافة الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها للوقاية من فيروس كورونا وإحضار ما يثبت تلقي لقاح كوفيد 19.

من جانبه أوضح الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن خطوات حجز تذاكر زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته 53 كالتالى:

1 - يتم الدخول الي الموقع الرسمي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب اضغط هنا

2 - قم بالضغط علي زر “احصل علي التذاكر الآن”

3 - ادخل عدد التذاكر المطلوب حجزها

4 - ملئ البيانات المطلوبة للحصول علي التذكرة اسمك ورقم الهاتف المحمول

5 - اختار وسيلة السداد مناسبة لك "بطاقات بنكية أو كروت ميزة

أو دفع نقدي عن طريق ( مصاري، أمان، بي، ممكن، أو باي ) وعند السداد بالبطاقات البنكية أو كارت ميزة يتم إتباع الخطوات الآتية :-

- ادخل رقم الكارت المكون من 16 خانة

- ادخل تاريخ انتهاء الكارت شهر / سنة

- ادخل رمز الأمان الـ 3 أرقام المدونين في ظهر الكارت

بعد التأكيد يتم تحويلك لصفحة تأكيد الحجز مرفق بها التذكرة ويصلك رسالة نصية علي رقم الهاتف الذي تم إدخاله عند التسجيل برابط التذكرة

6- عند اختيار السداد بـ "مصاري / أمان / بي / ممكن / او باي"

تظهر لك صفحة بها رقم المدفوعة قم بحفظة ثم الضغط علي الرجوع لمقدم الخدمة

رقم المدفوعة في رسالة نصية من khales قم بالذهاب لأي نقاط هذه الشبكات واطلب سداد خدمة معرض الكتاب، ادخل رقم المدفوعة، عند إتمام السداد تصلك رسالة نصية برابط تذكرتك لمعرض الكتاب علي رقم الهاتف الذي قمت بتسجيله عند التسجيل.