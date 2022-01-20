الطقس اليوم.. شديد البرودة على القاهرة وأمطار وصقيع على هذه المناطق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة على مختلف الأنحاء، اليوم الخميس.
وقالت الهيئة، إن هذه الظواهر تسيطر على مناطق الجمهورية غدا وفق التالي:
طقس القاهرة الكبرى
- يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى.
- يسود طقس غائم جزئيا إلى جانب الشبورة المائية.
طقس الوجه البحري
- يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، ويكون غائم جزئيا.
طقس السواحل الشمالية
- يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا.
- يسود طقس غائم إلى جانب سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% ونشاط رياح.
طقس جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
- يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.
- نشاط رياح.
طقس شمال الصعيد
- يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا يصل حد الصقيع.
- نشاط رياح أحيانا.
طقس جنوب الصعيد
- يسود طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا.
- يسود طقس غائم جزئيا، وشبورة مائية صباحا.