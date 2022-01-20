اليمن.. بيان رسمي من مكتب دولة الرئيس حيدر أبو بكر العطاس بإغلاق حساب مزيف على توتير

محمد الفلاح - الخميس 20 يناير 2022

أصدر مكتب دولة الرئيس حيدر أبو بكر العطاس، اليوم، بيانًا، لكشف تفاصيل انتحال أحد الأشخاص لشخصية "العطاس".



وفيما يلي نص البيان:

تم انتحال صفة دولة الرئيس حيدر ابوبكر العطاس بانشاء حساب مزيف على منصة تويتر باسم حيدر العطاس @Haider_AlAttas. وللاسف تابع الحساب عدد من الصحفيين والشخصيات الاجتماعية وقاموا بالنقل منه علما بان الحساب عمل على نشر تصريحات واكاذيب سياسية على لسان الرئيس الغرض منها الاثارة ونشر تصريحات غير صحيحة. وعليه فقد قامت ادارة مكتب الرئيس بالتواصل مع شركة تويتر والتي بدورها فتحت تحقيق وتم التاكد من صحة تزوير الحساب لذا قامت باغلاقه وسنعمل على اغلاق كافة الحسابات المزورة مع الاحتفاظ بحقنا في الملاحقة القضائية لكل من تسول له نفسه العمل على انشاء حسابات مزورة او اختلاق تصريحات غير صحيحة باي وسيلة كانت. ونود ان نؤكد كما اوضحنا مرارا وتكرارا ان دولة الرئيس لا يملك اي حسابات على منصات التواصل الاجتماعي وان اي تصريحات او بيانات تصدر من مكتبه مباشرة وتنشر في الصحف والمواقع المعروفة. ونهيب بالسادة الاعلاميين والمهتمين بالعمل على التحقق دوما قبل نشر اي تصريحات عن دولة الرئيس عبر حسابات مدير مكتبه الاستاذ/ ابوبكر عبدالله العطاس تويتر @abobkralatas الفيس بوك AbuBakr AlAttas