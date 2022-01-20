شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. ضربة موجعة من التحالف لمخازن حوثية بمعسكر القوات البحرية في الحديدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن استهداف تخزين أسلحة بمعسكر القوات البحرية في الحديدة. وأضاف التحالف أن الأسلحة تم نقلها من ميناء الحديدة تحت غطاء تجاري. ونوه أن ميناء الحديدة ثكنة عسكرية يهدد الأمن الإقليمي والدولي.

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