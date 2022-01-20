السعودية: إيقاف مسؤولين بوزارات العدل والصحة والحج والنيابة والدفاع في تهم فساد

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ):

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية مساء الأربعاء إيقاف مسؤولين في عدد من الوزارات بينهم العدل والصحة والحج والنيابة والدفاع وآخرين في تهم فساد.

وأعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في بيان مساء الأربعاء أنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، ويجري استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين.

وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية "نزاهة"، أعلنت في 5 كانون الأول/ديسمبر أنها تحقق مع 657 شخصاً، وبلغ عدد الموقوفين 250.

وأضافت أن ذلك شمل وزارات الدفاع والداخلية والصحة والعدل والتعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وتمثلت أبرز جرائم الفساد المالي والإداري في الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة، بالإضافة إلى التزوير.