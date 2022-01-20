مواقيت الصلاة اليوم الخميس بالقاهرة وعدد من المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
ينشر "الخليج 365" مواقيت الصلاة، اليوم الخميس 20/1/2022، الموافق 15 جمادى الثانية 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.
وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:
مواقيت الصلاة في القاهرة:
أذان الفجر 5:20 صباحًا
أذان الظهر 12:05 صباحاً
أذان العصر 2:59 مساءً
أذان المغرب 5:2 مساءً
أذان العشاء 6:40 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسكندرية:
موعد أذان الفجر 5:26 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:10 صباحاً
موعد أذان العصر 3:02 مساءً
موعد أذان المغرب 5:22 مساءً
موعد أذان العشاء 6:44 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:
موعد أذان الفجر 5:16 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:01 صباحاً
موعد أذان العصر 2:54 مساءً
موعد أذان المغرب 5:15 مساءً
موعد أذان العشاء 6:36 مساءً
مواقيت الصلاة في أسوان:
موعد أذان الفجر 5:08 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:59 صباحاً
موعد أذان العصر 3:02 مساءً
موعد أذان المغرب 5:24 مساءً
موعد أذان العشاء 6:40 مساءً