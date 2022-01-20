الإفراج عن الأسير موقدي بعد 17 عاما ونصف من الاعتقال

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بايدن: سنعيد النظر في إعادة الحوثيين على قوائم الإرهاب
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن إعادة إدراج مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على قوائم الإرهاب قيد النظر. وأوضح في خطاب ألقاه منذ...
انطلاق محاكمة الطبيب السوري
انطلقت محاكمة طبيب سوري بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وقتل معارض واحد على الأقل، الأربعاء في فرانكفورت، ما يعزز دور القضاء...
اليونان تتسلم الرافال الفرنسية
أعلنت شركة داسو الفرنسية للطيران في بيان الأربعاء أن القوات الجوية اليونانية تلقت ست طائرات من طراز الرافال اليوم.وذكرت وكالة...
حركة طالبان تلقي القبض على قاتل زينب
خلال الأيام الماضية، نظمت ناشطات تظاهرات محدودة، احتجاجا على مقتل امرأة أثناء مرورها أمام حاجز أمني، في كابول الأسبوع الماضي،...
الأمم المتحدة تدين العنف ضد المحتجين السودانيين
فيما اشترطت الوساطة الدولية وقف العنف لحل أزمة السودان، دانت الأمم المتحدة استخدام الذخيرة الحية والقوة المميتة ضد المتظاهرين في...
شرطة الاحتلال تطرد فلسطينيين من منازلهم وتهدمها
تستمر شرطة الاحتلال الإسرائيلي في استيطانها للأراضي الفلسطينية، ونهب الأراضي وهدم المنازل، والأربعاء قامت بإخلاء أسرة فلسطينية...
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