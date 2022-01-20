بايدن: بوتين سيدفع ثمناً باهظاً في حال أراد اختبار الغرب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 يناير 2022 01:15 صباحاً - منذ 18 دقيقة

حذر الرئيس الأميركي جو بايدن من أنّ “غزو روسيا لأوكرانيا سيترتب عليه عواقب وخيمة على روسيا على المدى القصير والمتوسط والطويل.

وأضاف بايدن في مؤتمر صحافي الأربعاء، أنّ “روسيا ستتكبد خسائر بشرية كبيرة في حال غزت أوكرانيا بعد الدعم العسكري الذي قدم لكييف”.

وفيما أعرب عن اعتقاده أنّ نظيره الروسي “فلاديمير بوتين لا يريد حرباً واسعة النطاق”، إلا أنه شدد على أنه “سيدفع ثمناً باهظاً في حال أراد اختبار الغرب وستكون كلفته باهضة”.

وكرر بايدن تأكيده قائلاً: “لا اعتقد أنّ بوتين حدد ما سيفعله، وقال إنه يريد ضمانات بعدم ضم أوكرانيا للناتو، وعدم وضع أسلحة استراتيجية في أوكرانيا”.

وتابع بايدن:”يمكننا الحديث عن الضمانة الثانية، وكذلك فإنّ أوكرانيا أمامها طريق طويل للانضمام”.

وحذّر الرئيس الأميركي من أنه “إذا مضى الرئيس بوتين في تهديداته، فإننا سنعزز وجودنا في دول حلف الناتو في شرق أوروبا”، لافتاً إلى أن “الرئيس بوتين يحاول إيجاد مكان له في العالم بين الصين والغرب”.

بايدن قال إن “فكرة أن نقوم بأي شيء يقسم الناتو سيحقق أحد أهداف روسيا لإضعاف الناتو وهذا خطأ”، معتبراً أن “احتمال انضمام أوكرانيا إلى الناتو ضئيل حالياً لأن الكثير من العمل ينتظرها لتحقيق شروط الانضمام”.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال في مؤتمر صحافي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في كييف اليوم الأربعاء إنّ “التوصل لحل دبلوماسي للأزمة مع روسيا هو بين أيدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”، مضيفاً أنّ “واشنطن لن تقدم رداً خطياً على مطالب موسكو الأمنية”.