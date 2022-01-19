شكرا لقرائتكم خبر عن «المنسق الأممي» يدعو إلى إيجاد أفق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، إلى إيجاد أفق لإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين. وقال وينسلاند، في إحاطة افتراضية قدمها أمام مجلس الأمن الدولي اليوم في جلسته المنعقدة لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية: إن سلطات الاحتلال تخطط لبناء نحو 300 وحدة سكنية استيطانية في أحد أحياء القدس الشرقية المحتلة. وأضاف وينسلاند: أكرر أن جميع المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي ولا تزال تشكل عقبة كبيرة أمام السلام.