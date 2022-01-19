بايدن: لن نعود للإغلاق العام لمواجهة انتشار كورونا

بغداد - ياسين صفوان - أكد الرئيس الامريكي جو بايدن، الأربعاء، أنه لن يتم العودة للإغلاق العام لمواجهة انتشار فايروس كورونا.



وقال بايدن في كلمة له بمناسبة مرور عام على توليه الرئاسة، "نحن في وضع أفضل لمواجهة انتشار وباء كورونا".

وأضاف بايدن "قدمت خطة من أجل دعم الاقتصاد في الولايات المتحدة"، مشدداً بالقول "نسعى لتقليص العجز بالاقتصاد الأميركي".

وتابع أن "العواقب ستكون وخيمة على روسيا في حال غزوها أوكرانيا"، مضيفاً أن "روسيا ستتكبد خسائر بشرية ومادية كبيرة في حال أقدمت على غزو أوكرانيا".