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البرهان يشكل حكومة تسيير أعمال من وكلاء الوزارات

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اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كلف رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، وكلاء الوزارات المكلفين بالقيام بأعباء الوزراء في إطار حكومة تسيير أعمال، لتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

ووجه البرهان، لدى لقائه وكلاء الوزارات في القصر الرئاسي، اليوم، الاهتمام بالمتطلبات الحياتية وتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين، والالتزام بالمؤسسية في الخدمة المدنية، والبعد عن الاستقطاب الحزبي والجهوي، والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز أخطاء الفترة السابقة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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