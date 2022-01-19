دبلوماسي إماراتي: الحوثيين استخدموا صواريخ باليستية وطائرات مسيرة في هجومهم الإرهابي

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

ذكر السفير الإماراتي في الولايات المتحدة يوسف العتيبة، أن الحوثيين استخدموا في هجومهم على أبوظبي، صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وتعتبر تصريحات السفير الإماراتي، اعترافًا رسميًا باستخدام ميليشيا الحوثي التي تبنت الهجوم، باستخدام الصواريخ الباليستية في هجومها الإرهابي على مطار أبوظبي ومستودع وقود.

وقال العتيبة خلال فعالية افتراضية استضافها المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي، إن "عدة هجمات، مزيج من صواريخ كروز وصواريخ باليستية وطائرات بدون طيار، استهدفت مواقع مدنية" في الإمارات.